На XXX Международном экономическом форуме Армению представлял глава ИОБПП Георгий Аветисян

Руководитель Инспекционного органа по безопасности продуктов питания Армении Георгий Аветисян принял участие в XXX Международном экономическом форуме (Малый Давос), проходившем с 7 по 9 сентября в польском городе Карпач.

Как передает «Арменпресс», Георгий Аветисян выступил с докладом «Реорганизация системы питания. Как препятствовать голоду и защитить окружающую среду», в котором говорилось о перспективах органического сельского хозяйства в Армении, рассматривая его как влиятельное средство борьбы с бедностью и важнейший экологический фактор.

Руководитель ИОБПП провел отдельные встречи с членами правящей в Польше партии «Закон и справедливость», в том числе и с бывшим министром сельского хозяйства, а ныне депутатом, председателем комиссии по вопросам сельского хозяйства Сейма Польши, Яном Кшиштофом Ардановским, а также с комиссаром ЕС по вопросам сельского хозяйства Янушем Войцеховским.

Георгий Аветисян обсудил с Яном Кшиштофом Ардановским возможности экспорта армянской продукции и алкогольных напитков в Польшу, а с Янушем Войцеховским - перспективы экспорта армянской сельхозпродукции в страны Евросоюза и возможные пути сотрудничества в этом направлении.