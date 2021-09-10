Время в Ереване: 11:07:36,   10 Сентябрь

В Египте выявлен самый высокий с конца июня суточный COVID-прирост

В Египте выявлен самый высокий с конца июня суточный COVID-прирост

В Египте за сутки выявили 413 случаев заражения коронавирусом, что стало самым высоким приростом с конца июня, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Предыдущий раз этот показатель в Египте превышал отметку в 400 случаев 26 июня.

Заболеваемость в Египте растет последние недели, власти связывают ухудшение ситуации с распространяющимся штаммом "дельта".

За время пандемии в Египте выявили свыше 292 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 16,8 тыс. из них имели летальный исход.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]