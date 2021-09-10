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Армяно-индийские экономические отношения имеют большой потенциал для развития: Тигран Хачатрян принял посла Индии

Армяно-индийские экономические отношения имеют большой потенциал для развития: Тигран Хачатрян принял посла Индии
ЕРЕВАН, 10 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 10 сентября министр финансов Тигран Хачатрян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индия в Армении Кишана Дана Девала.

Как сообщили «Арменпресс» в Минфине, Хачатрян представил послу план правительства Армении на 2021-2026 годы. план действий, а также стратегия реформирования системы управления государственными финансами.

Поздравив министра с назначением, посол Кишан Дан Деваль представил основные вопросы, по которым в ближайшем будущем можно будет развивать экономическое сотрудничество между двумя странами. Он выразил уверенность, что Индия готова продолжить сотрудничество с Арменией по всем возможным направлениям.

В ходе встречи стороны также обсудили привлечение экономических и деловых инвестиций и развитие отношений взаимной экономической заинтересованности между двумя странами в этом направлении, установление стабильного партнерства.
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