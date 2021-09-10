В Азербайджане создано представительство командования турецкой армии

ЕРЕВАН, 10 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В Баку создана специальная командная группа для представления турецких вооруженных сил в Азербайджане.



Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Sputnik.

В составе группы в Азербайджан были отправлены четыре турецких генерала. Группу возглавляет генерал-майор Бахтияр Эрсай, начальник оперативного подразделения Сухопутных войск Турции.