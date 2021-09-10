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В Азербайджане создано представительство командования турецкой армии

В Азербайджане создано представительство командования турецкой армии

ЕРЕВАН, 10 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В Баку создана специальная командная группа для представления турецких вооруженных сил в Азербайджане. 

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Sputnik.

В составе группы в Азербайджан были отправлены четыре турецких генерала. Группу возглавляет генерал-майор Бахтияр Эрсай, начальник оперативного подразделения Сухопутных войск Турции.


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