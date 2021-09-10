В Дании отменили последние антиковидные ограничения

Власти Дании с пятницы отменили все ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции․ Как передает Арменпресс, об этом сообщило Датское радио.

"Последние существующие ограничения сняты в ночь на пятницу. Школы все еще могут быть закрыты в случае распространения инфекции. Таким образом, заканчивается период длительностью 18 месяцев, когда в Дании было необходимо носить маски, использовать ковид-паспорта и соблюдать лимит на количество участников мероприятий", - говорится в сообщении.

Сама коронавирусная инфекция больше не считается в стране "критически опасным заболеванием". "Вакцинация населения стала эффективным инструментом для сдерживания распространения эпидемии, поэтому риск серьезных последствий снижен. Таким образом, коронавирус перестал быть проблемой на уровне общества", - приводит радио слова профессора-инфекциониста Национальной клиники Йенса Лундгрена.

Первые ограничения в Дании были введены 11 марта прошлого года, когда была закрыта большая часть общества, введен масочный режим, привычная жизнь была практически парализована. Однако, по мнению специалистов, пока рано говорить о полной победе над эпидемией, поскольку необходимо время для того, чтобы оценить, как поведет себя вирус и насколько эффективной окажется вакцинация.