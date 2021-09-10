Постпред Афганистана при ООН призвал не признавать власть в Кабуле

Постпред Афганистана при ООН Гулам Исакзай на заседании Совета безопасности международной организации призвал не признавать какую-либо власть в Кабуле, пока она не будет полностью инклюзивной, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я призываю повременить с каким бы то ни было признанием какого-либо правительства в Афганистане, пока оно не будет действительно инклюзивным и сформированным на основе свободной воли народа", - сказал Исакзай.

В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.

На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан".