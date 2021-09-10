Сасун Хачатрян рассказал о преимуществах новообразованного Антикоррупционного комитета

ЕРЕВАН, 10 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Самым существенным преимуществом новообразованного Антикоррупционного комитета будет то, что этот комитет будет иметь оперативный орган, благодаря чему эффективность расследования дел обязательно возрастет.



Как сообщает "Арменпресс", об этом в интервью заявил кандидат в председатели антикоррупционного комитета, руководитель ССС Сасун Хачатрян.



«Возглавлю ли я этот орган или другой человек, в любом случае это положительный момент», - добавил Хачатрян.



По мнению главы ССС, следственный орган должен иметь свой оперативный орган, как это принято во многих развитых странах.



«Я бы хотел, чтобы у этого органа были свои экспертные мощности - экспертный центр, оснащенный лучшими специалистами и оборудованием», - заключил Хачатрян.