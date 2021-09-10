Отныне коммунальные платежи наличными можно делать, не выходя из дома: новая услуга «Айпоста»

«Айпост» запускает новую услугу, позволяющую оплачивать коммунальные платежи наличными, не выходя из дома. Дополнительной платы за услугу не будет.

Как сообщает «Арменпресс», ЗАО «Айпост» уточняет, что услуга оплаты коммунальных платежей наличными через почтальонов посредством планшетов будет предоставляться на всей территории Армении. Почтальон, посетив квартиру клиента, например, для выплаты пенсии, пособий или передачи письма, также предложит принять оплату за коммунальные платежи.

«Таким образом, мы обеспечим максимальный комфорт и удобство для наших клиентов. Теперь наши почтальоны будут посещать квартиры с планшетами. Клиенты «Айпоста», находясь в своих квартирах, могут оплачивать коммунальные услуги без каких-либо дополнительных платежей», - сказал генеральный директор компании Айк Карапетян.

По желанию клиента почтальон распечатает и предоставит ему отчет о долге , а затем, с согласия клиента, возьмет оплату и выдаст квитанцию.