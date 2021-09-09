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Делегация во главе с министром иностранных и европейских дел Словакии посетит Армению

Делегация во главе с министром иностранных и европейских дел Словакии посетит Армению

В Армению прибудет делегация во главе с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Иваном Корчоком. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Никол Пашинян подписал решение о подготовке визита.

Визит состоится с 13 по 14 сентября 2021 года.


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