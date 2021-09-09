Спикеры парламентов Армении и Австрии обсудили шаги по освобождению военнопленных

Продолжается рабочий визит делегации во главе с председателем НС Армении Аленом Симоняном в Вену. В рамках визита председатель НС Ален Симонян 8 сентября встретился с председателем Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, Симонян поблагодарил за проведение конференции на высоком уровне. Он особо отметил вклад Вольфганга Соботки в углубление и развитие межпарламентских и межгосударственных отношений между двумя странами. По словам главы парламента, Армения считает важным принятие необходимых шагов для активизации межпарламентского сотрудничества и контактов.

Он подчеркнул, что, несмотря на препятствия из-за COVID-19, между парламентскими группами дружбы налажено довольно активное сотрудничество. В этом контексте председатель НС назвал вступление в силу Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении-ЕС поворотным моментом, который откроет новые перспективы для углубления сотрудничества Армения-ЕС.

Были затронуты переговоры по диалогу относительно либерализации визового режима между Армении и ЕС. Ален Симонян отметил, что сегодня Армения выступает с повесткой установления долгосрочного и прочного мира в регионе, во внешней политике Армения руководствуется принципом гармонизации интересов, что позволяет нашей стране проводить взвешенную и гибкую внешнюю политику.

В свою очередь, Вольфганг Соботка высоко оценил демократические достижения Республики Армения, которые наглядно подтверждаются недавними внеочередными парламентскими выборами. Было отмечено, что наша страна приветствует усилия Австрии по укреплению мира и стабильности в регионе, созданию атмосферы взаимного доверия, развитию регионального сотрудничества, а также урегулированию арцахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Вольфганг Соботка выразил уверенность, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Стороны подробно обсудили шаги, которые необходимо предпринять для немедленного освобождения военнопленных, удерживаемых Азербайджаном. Ален Симонян поблагодарил австрийских парламентариев за обсуждения и заявления, осуждающие агрессию во время войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха осенью 2020 года.