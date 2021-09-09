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ЕС положительно оценивает пятилетнюю программу правительства Армении

ЕС положительно оценивает пятилетнюю программу правительства Армении

Министр финансов Армении Тигран Хачатрян 9 сентября встретился с делегацией во главе с руководителем делегации Европейского союза в Армении, послом Андреа Викторин. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства финансов Армении, приветствуя гостей, Тигран Хачатрян представил программу правительства Армении на 2021-2026 годы, а также стратегию внедрения системы управления государственными финансами и реформ. Министр высоко оценил налаженное с ЕС тесное сотрудничество и подчеркнул важность развития отношений с ЕС по всем направлениям.

Посол Андреа Викторин поздравила министра с назначением и выразила позитивную позицию ЕС в отношении пятилетней программы правительства. Посол коснулась поддерживаемых ЕС программ, которые будут направлены на укрепление демократии в Армении, стимулирование экономики, развитие малого и среднего бизнеса, энергетики, инфраструктуры и т.д.

Подводя итоги встречи, стороны подчеркнули, что предложенный Евросоюзом комплексный пакет для Армении - это не только возможность привлечь большие финансовые ресурсы, но и укрепить и подтвердить европейские ценности в Армении.


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