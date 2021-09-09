Вице-премьер Сурен Папикян ознакомился с процессом закупки винограда в Армавире

Вице-премьер Сурен Папикян 9 сентября посетил “Прошянский винно-коньячный завод” в Армавире, чтобы ознакомиться с процессом закупки винограда и существующими проблемами. Вице-премьер побеседовал с ожидающими в очереди на закупку виноградарями и руководством завода, выслушал их проблемы и предложения по их решению.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в целях решения существующих проблем в ближайшее время запланирована встреча с руководителями крупных компаний, занимающихся закупкой винограда.

Вице-премьер Сурен Папикян прошелся по заводу, ознакомился с его возможностями, инфраструктурой, производственной цепочкой принятия и переработки продукции.