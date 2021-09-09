Беспрецедентная возможность для держателей карт VISA Signature Конверс Банка

Конверс Банк приступил к предоставлению карт премиум-класса - VISA Signature, которая предоставляет дополнительные возможности пользователям, кроме возможностей, предложенных системой VISA, а именно:

- Владельцы карт VISA Signature Конверс Банка получат возможность воспользоваться услугами бизнес-зала аэропорта Звартноц, с двумя детьми в возрасте до 14 лет, без платы за доступ и обслуживание. С карты будет вычтено всего 100 драмов РА, для подтверждения входа.

- Держателям карт VISA Signature будет предложен кредитный лимит, который можно будет использовать для любых целей.

Платежная система VISA, в свою очередь, предоставляет держателям карт премиум-класса VISA Signature следующие возможности: 4 бесплатных доступа в Lounge key залы в любом международном аэропорту мира, туристическая страховка, скидка 12% на сайте agoda.com, скидка 35% в пунктах обслуживания AVIS, возмещение в случае задержки рейсов и багажа, страховка покупок, услуги консьержа и т. д.

Детали предложения Конверс Банка: https://www.conversebank.am/hy/visa-signature/

Надзор за Банком осуществляет Центральный банк.