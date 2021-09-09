Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 455

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 455. Скончались 58 человек, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 572 948 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 427 человек, а с начала пандемии – 531 764. Скончались 8 035.

За сутки сделано 36 151 тест, в том числе 19 693 на антиген и 16 458 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 6,79%, за последние 14 дней – 8,48%, за последние семь дней – 7,69%.

К этому времени сделано 1 405 877 прививок, в том числе за последние сутки – 24 670.

В карантине в данное время находятся 85 человек, в стационарах – 6 417, в ковид-гостиницах – 2 032.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.