В Израиле заявили, что не рассматривают возвращение Голанских высот Сирии
Израиль не рассматривает возможность возвращения Голанских высот Сирии, сказал министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Израиль не рассматривает вопрос о возвращении Голанских высот Сирии", - сказал Лапид на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Большая часть территории Голанских высот была оккупирована Израилем в ходе шестидневной войны с Сирией в 1967 году. В 1981 году СБ ООН не признал решение Израиля о провозглашении Голан частью своей территории. С 2019 года США являются единственным государством, признавшим суверенитет Израиля над оккупированными территориями Голанских высот.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*(запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.
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