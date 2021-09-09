В ходе поисковых работ в районе Варанды обнаружены останки еще одного погибшего
16:37, 9 Сентябрь, 2021
Поиски останков военнослужащих, погибших в дни военных действий, 9 сентября одним спасательным отрядом продолжились в районе Варанды (Физули).
Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в ГСЧС МВД Арцаха.
«Его личность будет установлена после судебно-медицинской экспертизы», - отметили в ГСЧС.
С 13 ноября 2020 года на подконтрольных Азербайджану территориях обнаружены и эвакуированы останки 1 660 погибших.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен