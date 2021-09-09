Губернатор Араратской области Размик Тевонян подал в отставку

Губернатор Араратской области Размик Тевонян 9 сентября подал в отставку. Об этом «Арменпресс» сообщила помощник губернатора по связям с общественностью Кристине Погосян.

«Заявление об отставке может быть одобрено или отклонено в течение трех дней. Я не могу назвать причин, по которым он подал в отставку», - сказала Кристине Погосян.