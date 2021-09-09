Мирное урегулирование карабахского конфликта не имеет альтернативы: председатель НС Сербии

8 сентября председатель Национального собрания Армении в рамках проходящего в Вене V Всемирного форума председателей парламентов встретился с председателем НС Республики Сербия Ивицей Дачичем.

Об этом «Арменпресс» сообщили в НС РА, уточнив, что, по словам руководителя законодательного органа РА, Армения придает большое значение межпарламентскому сотрудничеству с Сербией.

Он заверил, что после переформирования группы дружбы Армения-Сербия в Парламенте 8-го созыва сотрудничество и активные контакты продолжатся, способствуя динамичному развитию двусторонних отношений.

В деле активизации межгосударственного и межпарламентского взаимодействия была подчеркнута важность взаимных визитов.

Ален Симонян приветствовал решение об открытии посольства Сербии в Армении, что станет новым стимулом для развития армяно-сербских отношений и дальнейшего сотрудничества.

Председатель НС РА представил собеседнику сведения о работах по освобождению содержащихся в Азербайджане армянских военнопленных.

Председатель НС Сербии Ивица Дачич подтвердил готовность своей страны углублять сотрудничество с братской Арменией во всех сферах, в том числе и посредством укрепления партнерских связей между парламентами. Он подчеркнул, что мирное урегулирование карабахского конфликта не имеет альтернативы.

В завершение встречи руководитель законодательного органа РА подтвердил приглашение председателю Парламента Сербии Ивице Дачичу совершить официальный визит в Республику Армения.