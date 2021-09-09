Польша разрешила въезд украинцам с 9 сентября

Польша разрешила въезд гражданам Украины, в том числе с целью туризма, с 9 сентября. В общей сложности украинцы могут путешествовать в 133 страны мира.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Очень хорошая новость, которой все ждали. С 9 сентября граждан Украины добавлено к категории лиц, которым разрешен въезд на территории республики Польша, в том числе с целью туризма", - сказал он.

Кулеба отметил, что от обязанности пребывания на карантине после пересечения внешней границы освобождены лица, вакцинированные от COVID-19, или те, кто переболел коронавирусом.

Также министр проинформировал, что на сегодняшний день для граждан Украины при различных условиях открыты границы 133 стран мира.

"Где-то необходимо предъявить подтверждающие документы о прохождении курса вакцинации от COVID, где-то достаточно отрицательных результатов ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген, но, в принципе, вы можете въехать в 133 страны мира и эта цифра будет продолжать расти", - отметил чиновник.