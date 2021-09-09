Министерство окружающей среды и филармонический оркестр подписали Меморандум о сотрудничестве

Министерство окружающей среды Армении в лице заместителя министра Анны Мазманян и ГНКО «Национальный филармонический оркестр Армении» в лице художественного руководителя и главного дирижера Эдуарда Топчяна на острове на территории заповедника «Норашен» национального парка «Севан», получившем символическое название «Остров перепелов, подписали Меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве окружающей среды, в рамках меморандума стороны обязуются сотрудничать в области защиты окружающей среды, устойчивого развития, проводить совместные мероприятия, которые еще раз привлекут внимание общественности к различным экологическим вопросам, поднимут общественное мнение и осведомленность о них и увеличение перспектив.

Заместитель министра окружающей среды Анна Мазманян интегрирование окружающей среды и культуры посчитала прекрасной возможностью для прогресса в области защиты окружающей среды.

В рамках сотрудничества Национальный филармонический оркестр Армении свой осенний концертный сезон посвятит защите армянских перепелов, гнездящихся на Острове перепелов на территории заповедника «Норашен» национального парка «Севан».

В своем выступлении художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра Армении Эдуард Топчян особо коснулся сотрудничества, пообещав сделать все возможное для продвижения идеи «зеленой культуры» на языке музыки.

Армянский перепел, еще раз напомнив о своей уникальности, создаст любителям музыки возможность раннего бронирования билетов со скидкой.