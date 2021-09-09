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Путин не будет участвовать в сессии Генассамблеи ООН в этом году

Путин не будет участвовать в сессии Генассамблеи ООН в этом году

Президент России Владимир Путин не станет принимать участие в нынешней сессии Генассамблеи ООН․ Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент не планирует в этом году принимать участие в Генассамблее", - сказал Песков в четверг журналистам.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на сегменте высокого уровня 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет 21-27 сентября в Нью-Йорке.


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