Авиакомпания «Армения» имеет нововведение: впервые запущен туристический отдел

В 2021 году авиакомпания «Армения» впервые открыла отдел туризма, благодаря которому пассажиры могут приобретать путевки в Хургаду и в Шарм-эль-Шейх.

Как сообщил на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» заместитель директора авиакомпании, коммерческий директор Геворг Хачатрян, с 20 сентября рейсы Ереван-Москва-Ереван будут выполняться по ежедневному расписанию.

«Рейсы будут выполняться в два московских аэропорта - Внуково и Шереметьево. Будут ежедневные рейсы по направлению Ереван-Тбилиси-Ереван. Примечательно, что рейсы Ереван-Москва и Ереван-Тбилиси совмещены, поскольку воздушное пространство России закрыто для грузинских самолетов. Грузинские самолеты не могут выполнять прямые рейсы в Россию. В данном случае авиакомпания «Армения» дала возможность гражданам России и Грузии сделать Ереван транзитным пунктом», - сообщил Геворг Хачатрян.

Он добавил, что превращение Еревана в транзитный город - это возможность обеспечить Армении дополнительный доход.