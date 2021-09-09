Аршак Карапетян принял родных без вести пропавших военнослужащих и добровольцев

Министр обороны Армении Аршак Карапетян 9 сентября в административном комплексе МО встретился с родителями и с родными без вести пропавших в ходе 44-дневной войны военнослужащих и добровольцев.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Минобороны Армении, отметив, что глава оборонного ведомства выслушал их тревоги и предложения и ответил на их вопросы, сообщив, что поисковые работы продолжаются, причем, с учетом сведений родителей.

Аршак Карапетян заверил, что прилагаются все усилия для раскрытия судьбы каждого без вести пропавшего.

Министр обороны поручил председателю соответствующей комиссии, генерал-майору Артуру Симоняну изучить все вопросы, поднятые родными, и доложить подробности.

Он отметил, что подобные встречи будут периодическими, заверив, что эти проблемы находятся в центре его непосредственного внимания.