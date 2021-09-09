Армянский национальный конгресс примет участие в выборах ОМС

Правление Армянского национального конгресса на заседании 8 сентября обсудило вопрос участия партии в назначенных на 17 октября выборах в органы местного самоуправления.

«Учитывая события, происходящие вокруг Сюника, необходимость держать их в центре внимания партии и, соответственно, активизировать деятельность партии в области, также обеспечения участия Конгресса в программах развития Сюника и, в частности, укрупненной общины Горис, по решению Правления, АНК своим списком примет участие в предстоящих 17 октября выборах в Совет старейшин Гориса», - как передает «Арменпресс», об этом сообщили в АНК.

Список Конгресса возглавит член АНК, директор Горисского государственного колледжа, член действующего Совета старейшин Гориса Карен Лазарян.