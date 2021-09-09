Авиакомпания «Армения» за 44 дня доставила в Армению более 172 тонн гуманитарной помощи

Во время 44-дневной Арцахской войны авиакомпания «Армения» выполняла гуманитарные полеты.

Об этом на пресс-конференции в в пресс-центре «Арменпресс» рассказал заместитель директора авиакомпании, коммерческий директор Геворг Хачатрян. «За все это время мы перевезли в Армению более 172 тонн гуманитарной помощи. Помощь доставлялась из разных городов России, из городов Марсель и Лион Франции. Были спецрейсы и в Бейрут, откуда также доставлялась гуманитарная помощь. Примечательно, что во время войны произошло сокращение рейсов из разных стран. Многие иностранные авиакомпании в то время отказались выполнять полеты в Армению. И будет сказано к чести наших армянских пилотов и летных экипажей, авиакомпания «Армения» не только не сократила количество рейсов, но и увеличивала их по мере необходимости», - отметил Геворг Хачатрян.

44-дневная Арцахская война началась 27 сентября 2020 года и продлилась до 9 ноября.