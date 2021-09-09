Никол Пашинян поздравил президента Таджикистана

Премьер-министр Армении поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости.

Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Уважаемый господин президент, от всего сердца поздравляю Вас с Днем независимости Таджикистана!

Искренне желаю Таджикистану развития и прогресса во всех направлениях социально-экономических преобразований, направленных на улучшение благосостояния граждан и повышение роли Вашей страны на международной арене.

Уверен, что сотрудничество между Арменией и Таджикистаном, основанное на дружбе народов наших стран, совместными усилиями получит новый импульс и более широкое проявление в основных сферах межгосударственного взаимодействия.

Желаю Вам, уважаемый господин президент, здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу Таджикистана - мира и процветания».