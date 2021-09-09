"Ъ": Иран станет членом ШОС

Иран присоединится к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), о начале процедуры включения в ШОС объявят на предстоящем саммите в Таджикистане. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Саммит ШОС состоится в Душанбе 16-17 сентября. На данный момент членами организации являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

"Вскоре участников объединения станет девять. На предстоящем саммите в Душанбе главы государств... должны объявить о начале приема в свои ряды Ирана", - сообщается в статье.

Отмечается, что процесс присоединения к ШОС при этом может занять еще некоторое время.

Посол России в Иране Леван Джагарян ранее заявил РИА Новости, что Москва поддерживает заявку Тегерана на полноправное членство в ШОС, так как у России и Ирана "близкие, а по ряду международных и региональных вопросов совпадающие позиции".

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - постоянно действующая межправительственная международная организация, основанная лидерами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Декларация о создании ШОС подписана на встрече глав шести государств в Шанхае 15 июня 2001 года. Девятого июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.