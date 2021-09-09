Сирийские армяне и местные предприниматели в рамках программы IRIS покажут свою продукцию

Армянское общество Красного Креста в сотрудничестве с Австрийским Красным Крестом, Армянским Каритасом, Центром координации проблем сирийских армян и Ассоциацией сотрудничества МСБ провело итоговый форум финансируемой ЕС программы «Повышение сопротивлямости сирийских армян и местного населения» (IRIS).

Как передает «Арменпресс», посол ЕС в Армении Андреа Викторин отметила, что люди с особыми потребностями, особенно беженцы, находятся в очень трудной ситуации, и эта программа является своеобразным подходом к их интеграции.

«Это идея возникла в 2019 году, и сегодня уже стала реальностью. Я вижу продукцию сирийских армян и местного населения, она меня очень впечатляет. Я рада, что есть такая программа. Эта программа приглашает людей, которые ищут работу, их обучают, и им предоставляется работа», - сказала Андреа Викторин.

Глава армянского офиса Австрийского агентства развития Клаус Каппер заявил, что их цель - никого не игнорировать и сократить бедность.

«Я горжусь тем, что Австрийское агентство развития также сотрудничает с этой программой, у нас есть огромные результаты. Я рад, что уязвимая часть общества получила возможности и смогла успешно интегрироваться», - сказал Клаус Каппер.

Заместитель главы Государственной миграционной службы Ирина Давтян подчеркнула, что Общество Красного Креста Армении, основанное на гуманитарных ценностях, всегда содействовало им.

«Благодаря этой программе сотрудничество с Армянским Красным Крестом еще больше углубилось. Представитель Миграционной службы принимал участие в работе жилищного консорциума, комитета по предоставлению аренды, в разработке стратегии», - сказала Ирина Давтян, добавив, что государство также начало разработку стратегии по этим вопросам.

Заключительный форум будет обобщен церемонией вручения грантов 58 успешным предпринимателям второго этапа заявок бизнес инкубатора ЕС IRIS, которые представят свою продукцию и услуги. Также будут представлены результаты молодежных программ, получивших малые гранты в рамках этой программы.

Программа EU IRIS реализовывалась с июля 2018 года по июль 2021 года. Целью было улучшение социальной и экономической интеграции сирийских армян и местного населения, усиление институционального потенциала для экономического роста в Армении. Она состояла из 4 основных компонентов: экономическая интеграция, содействие улучшению жилищных условий, услуги по повышению осведомленности и социальная интеграция.

Общество Красного Креста Армении за 36 месяцев добилось хороших результатов. 270 семей получили жилищную помощь, была разработана модель улучшения жилищных условий для малообеспеченных семей со средним доходом, 100 сирийских армян прошли оплачиваемую стажировку, 77 из которых после стажировки были трудоустроены, 200 пожилых людей ежеквартально получали продукты питания и комплекты гигиены, был создан Центр психологического содействия Общества Красного Креста Армении и др.

Армянская неправительственная организация «Ассоциация сотрудничества малых и средних предприятий Каритас» учредила Фонд бизнес инкубатора IRIS ЕС в качестве независимого органа, который осуществляет весь этап бизнес инкубации, включая обучение, коучинг, наставничество, доступ к финансам в виде кредитов и грантов. По 2-м этапам приема заявок 102 предпринимателя получили содействие IRIS, на это было выделено 449 млн драмов в виде кредитов и грантов.