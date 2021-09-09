СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране

Примерно две трети граждан США считают, что теракты 11 сентября 2001 года навсегда изменили жизнь в стране. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом Fox News.

Согласно результатам опроса, 64% американцев высказались в поддержку такого тезиса, 24% респондентов считают, что трагические события 20-летней давности лишь временно повлияли на их бытовой уклад. Наконец, 9% опрошенных не заметили каких-либо существенных изменений в своей жизни.

Как показало исследование, мнения американцев разделились относительно того, стоит ли объявить 11 сентября общенациональным выходным днем: 47% опрошенных ответили "да", 46% - "нет".

Опрос проводился 7-10 августа по телефону, в нем приняли участие 1002 человека. Погрешность результатов исследования – около 3%.