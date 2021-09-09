Таможенные процессы полностью будут оцифрованы

Комитет государственных доходов начал сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития по переводу всех таможенных процессов на электронную платформу.

Как сообщили «Арменпресс» в Комитете государственных доходов РА, сформированная рабочая группа уже приступила к изучению текущих таможенных процессов, существующих проблем, рассмотрению видения по их решению и оценке потребностей.

В ходе встречи с международным экспертом, входящим в состав группы, заместитель председателя КГД Шушаник Нерсисян заявила, что комиссия движется в сторону цифровизации таможенных процессов. По завершении всех проектов ожидается создание совершенно новой таможенной службы. То есть при оформлении товаров у хозяйствующего субъекта или его представителя не будет прямого контакта с другими таможенниками. Онлайн-процессы заменят бумажную работу и посещение таможни.

Ожидается, что на основе анализа потребностей и международного опыта партнеры ЕБРР предложат лучшую модель цифровизации таможенных процессов.

По окончании проекта будет разработан документ, обобщающий стратегию реформы с финансовым обоснованием.