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Армения придает большое значение укреплению взаимоотношений с Таджикистаном: Армен Саргсян

Армения придает большое значение укреплению взаимоотношений с Таджикистаном: Армен Саргсян

Президент Армении Армен Саргсян по случаю 30-летия Независимости направил президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону поздравительное послание.

Как сообщает «Арменпресс», в своем послании Армен Саргсян, в частности, отметил:

«Укреплению отношений с Республикой Таджикистан Армения придает большое значение. Наши страны развивают эффективное взаимовыгодное сотрудничество как на двусторонней основе, так и в рамках ряда международных и региональных организаций.

Убежден, что наши совместные усилия будут способствовать дальнейшему углублению связей в различных сферах между Арменией и Таджикистаном во благо наших народов».


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