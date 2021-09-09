Армения придает большое значение укреплению взаимоотношений с Таджикистаном: Армен Саргсян
12:30, 9 Сентябрь, 2021
Президент Армении Армен Саргсян по случаю 30-летия Независимости направил президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону поздравительное послание.
Как сообщает «Арменпресс», в своем послании Армен Саргсян, в частности, отметил:
«Укреплению отношений с Республикой Таджикистан Армения придает большое значение. Наши страны развивают эффективное взаимовыгодное сотрудничество как на двусторонней основе, так и в рамках ряда международных и региональных организаций.
Убежден, что наши совместные усилия будут способствовать дальнейшему углублению связей в различных сферах между Арменией и Таджикистаном во благо наших народов».
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