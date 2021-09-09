Эрдоган заявил о необходимости взаимодействия с талибами

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с премьером Италии Марио Драги обсудил ситуацию в Афганистане и заявил о необходимости взаимодействия с движением "Талибан"*, чтобы не допустить рост потока мигрантов. Как передает Арменпресс, об этом сообщила администрация турецкого лидера.

"Президент Эрдоган заявил о необходимости продолжать взаимодействие с движением "Талибан"* в целях обеспечения доставки гуманитарной помощи в Афганистан, в противном случае следует ожидать усиления миграционного давления", - говорится в сообщении.

Эрдоган указал на необходимость в кратчайшие сроки и без предварительных условий начать переговоры об обновлении таможенного союза и миграционного соглашения между ЕС и Турцией, говорится в сообщении.

Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.