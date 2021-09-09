В Арцахе подтверждены еще два случая заражения COVID-19

В Арцахе по состоянию на 11:00 9 сентября подтверждены еще 2 случая заражения COVID-19.

Как передает «Арменпресс» об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

За прошедший день проведено 59 тестов. В 2021 г. в Арцахе проведено 11 971 тестов на COVID-19, из них 1 080 оказались с положительным результатом.

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 23 пациента, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях. Врачи состояние четырех пациентов оценивают как тяжелое.