В Армении подтверждено 587 новых случаев заражения COVID-19

В Армении за последние сутки проведено 6 659 тестов. По состоянию на 11:00 9 сентября подтверждено 587 новых случаев заражения COVID-19. 529 заболевших вылечились, есть 14 летальных исходов.

Всего проведено 1 594 150 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

В Армении всего подтверждено 246 997 случаев заражения COVID-19, 230 820 из которых вылечились, есть 4 968 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 10 040 пациентов.

В предыдущий день зарегистрировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 1 169.