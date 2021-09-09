Никол Пашинян направил Владимиру Путину телеграмму соболезнования

Премьер-министр Армении в связи с безвременной кончиной министра по чрезвычайным ситуациям РФ Евгения Зиничева направил президенту России Владимиру Путину телеграмму соболезнования.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате правительства, в телеграмме, в частности, говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович, с глубокой болью узнал о трагической гибели при исполнении служебных обязанностей министра по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Евгения Зиничева.

От имени народа Армении и от себя лично прошу Вас передать слова искреннего сочувствия и поддержки семье и друзьям Евгения Зиничева».