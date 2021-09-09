Время в Ереване: 11:07:36,   9 Сентябрь

Никол Пашинян направил Владимиру Путину телеграмму соболезнования

Никол Пашинян направил Владимиру Путину телеграмму соболезнования

Премьер-министр Армении в связи с безвременной кончиной министра по чрезвычайным ситуациям РФ Евгения Зиничева направил президенту России Владимиру Путину телеграмму соболезнования.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате правительства, в телеграмме, в частности, говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович, с глубокой болью узнал о трагической гибели при исполнении служебных обязанностей министра по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Евгения Зиничева.

От имени народа Армении и от себя лично прошу Вас передать слова искреннего сочувствия и поддержки семье и друзьям Евгения Зиничева».


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]