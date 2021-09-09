Выйдет в свет книга Жирайра Липаритяна об отношениях Армения-Турция

Первый том книги историка, дипломата Жирайра Липаритяна «Армения-Турция. Государственность, история, политика», включает статьи и интервью автора, опубликованные в разные годы, большое количество неопубликованных материалов и анализы, впервые представляемые на армянском языке.

Как передает «Арменпресс», книга, изданная издательством «Антарес», в скором времени будет представлена читателю.

«В работе представлен ряд вопросов. В частности, отношения между армянским народом и Турцией и Арменией с их прошлым и настоящим, которые составляют ядро армянской политической мысли последних 50 и более лет. Например, Геноцид как ось политической мысли на пути к независимости. Может ли Армения быть независимой? Уничтожит ли нас Турция, если мы станем независимыми? Не представляет ли непризнание Геноцида опасность для народа и государства Армении? Следует ли Армении развивать отношения с Турцией или нет?», - пишет Жирайр Липаритян.

По его словам, в книге представлено новое исследование причин геноцида, которое показывает политическую сторону решения младотурков избавиться от армян.

В ней собраны статьи, раскрывающие причины и характер отрицания геноцида. В частности, критикующие непризнание и толкование геноцида турецкими лидерами - нынешним президентом Эрдоганом и бывшим премьер-министром Давутоглу.

Сборник ценен тем, что в нем говорится о сложных армяно-турецких отношениях с момента обретения независимости нашей страной. В первые годы независимости автор был главным переговорщиком Республики Армения с Турцией, он вносит важные корректировки, касающиеся этих переговоров. В книге также обосновывается политика нормализации отношений с Турцией. Подходы к армяно-турецким отношениям представлены с исторической, политической и психологической точек зрения.

В конце книги представлены материалы о политических процессах, которые предшествовали и последовали за карабахской войной 2020 года.

Издание тома финансировал председатель Союза промышленников и предпринимателей Армении Арсен Казарян.