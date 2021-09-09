В книге Григора Бадаляна раскрывается психология невербального поведения

На столе читателя появится книга Григора Бадаляна «Психология оценки достоверности информации и невербальное поведение», которая может быть интересна людям, работающим в различных сферах.

Как сообщает «Арменпресс», основная цель работы - научить читателя замечать скрытые проявления невербального поведения человека. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что учебное пособие предназначено для спецслужб, некоторых правоохранительных органов, переговорных организаций, бизнесменов, сетевых практиков, практических психологов, всех тех, кто хочет «прочитать» человека во время общения, оценить полученную информацию, и путем общения обусловить успех своей деятельности.

Книгу, презентация которой состоится 10 сентября в Центре саморазвития «Лофт», выпустило издательство «Антарес». Мероприятие пройдет вместе с интерактивным тренингом.