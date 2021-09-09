За неделю в Армении зарегистрировано 3 землетрясения

Сейсмологическая сеть Службы сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям с 2 по 8 сентября 2021 года на территории Республики Армения и Республики Арцах зарегистрировала 3 землетрясения силой в 2-3 балла и более.

«3 сентября на границе Грузия-Армения, в 12 км к северо-востоку от села Бавра произошло землетрясение силой в 2-3 балла, в 16 км к северо-востоку от села Бавра силой в 4-5 баллов, которое силой в 3 балла ощущалось в селах Сарагюх, Зуйгахбюр, Амасия, Ашоцк, Тавшут, Бавра и Ширакамут Ширакской области Армении.

5 сентября зелетрясение произошло в 3 км к юго-востоку от села Шоржа, силой в 2-3 балла», - как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Службы сейсмической защиты МЧС.

В регионе же зарегистрировано 4 землетрясения силой в 3 балла и более.

4 сентября в пограничной зоне Турция-Иран, в 25 км к югу от города Сарай, силой в 4-5 баллов.

6 сентября в Иране, в 45 км к юго-востоку от города Хой, силой в 4 балла и в 34 км к юго-востоку -силой в 3 балла.

7 сентября на границе Иран-Турция, в 46 км к северо-западу от города Салмаст, силой в 4-5 баллов.