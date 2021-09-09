В Ванадзоре обнаружены могильники

Во время строительных работ в районе Ванадзора Хндзорут были обнаружены могильники, из одного были извлечены керамические изделия: 5 горшков и кувшинов, также кости крупного рогатого скота.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении, уточнив, что, по словам координатора археологических работ, археолога Центра изучения историко-культурного наследия Мелине Симонян, находки являются образцами культуры позднего бронзового века или раннего железного, которые еще предстоит обработать.

Археологические исследования показали, что кости крупного рогатого скота - это кости быка: 1 кость скелета и 2 фрагмента челюсти. Обнаружены и полные фрагменты костей человека.

Находки для очистки, изучения и реставрации переданы в лабораторию Исследовательского центра историко-культурного наследия, после чего их поместят в Геологическом музее Лори-Памбака.

Отныне строительные работы на этой территории будут вестись под контролем специалистов Министерства НОКС, и в случае необходимости будут проведены полные раскопки.