Европейские индексы - 08-09-21
МОСКВА, 9 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 сентября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.47% и составил 15610.28 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.85% и составил 6668.89 пункта, британский FTSE снизился на 0.75% и составил 7095.53 пункта, а российский RTSI вырос на 0.15% и составил 1726.53 пункта.
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