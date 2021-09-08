Министр ЧС Армении направил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Андраник Пилоян направил соболезнования первому заместителю министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Чуприяну. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в послании говорится:

“Уважаемый Александр Петрович,

С глубокой скорбью узнал о трагической гибели министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Николаевича Зиничева.

От имени министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения и от себя лично, выражаю глубокие соболезнования и слова утешения Вам, всему коллективу, членам семьи, родным и близким. Мы скорбим вместе с вами и разделяем Вашу утрату.

Пройденный им путь и преданность до последнего дня своему призванию и профессии являются ярким образцом героизма, служения Родине и будет вечным примером для будущих поколений, посвятивших себя спасению жизни людей.

Вечная слава памяти героя!”