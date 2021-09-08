В ВОЗ призвали сохранить масочный режим
Вакцины защищают от тяжелого течения коронавирусной инфекции, но не предупреждают заражение, поэтому масочный режим необходимо сохранить. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду ТАСС представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
"Самое главное, что нужно понять - вакцина предупреждает тяжелое заболевание и смерть. Все вакцины сейчас, к сожалению, не могут предотвратить инфекцию, - сказала она. - Это значит, что человек может заразиться. Из-за этого мы рекомендуем и дальше соблюдать масочный режим и дистанцию".
Вуйнович добавила, что зачастую инфекция протекает бессимптомно. "Например, в нашем офисе все вакцинированы. В одном случае у человека, который собирался лететь на самолете, ПЦР-тест оказался положительным. При этом никаких симптомов. Но надо понимать, что вакцины эффективны против тяжелого [течения] заболевания", - подчеркнула она.
По словам представителя организации, параллельно ведутся разработки лекарств от коронавируса. "Пандемия таких масштабов сейчас, что она требует и одно, и второе (и вакцину, и лекарства - прим. ред.). Мы не можем остановиться на чем-то одном", - указала Вуйнович.
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