"Талибан" запретил протесты в Афганистане без согласования с ним

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" запретило проведение любых демонстраций в стране, в частности акций протеста, без согласования с ним. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, соответствующее распоряжение МВД "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание талибов) опубликовано в среду в одном из Telegram-каналов радикалов.

"В последние дни в Кабуле и в других провинциях прошли массовые демонстрации, нарушающие безопасность и покой мирных жителей. Все подобные акции должны носить законный характер и согласовываться с министерством юстиции и другими органами <...> О целях мероприятия, лозунгах и иных деталях необходимо уведомлять соответствующие властные структуры не позднее чем за 24 часа", - подчеркивается в тексте. В нем также отмечается, что "нарушители указанных предписаний будут нести серьезное наказание".

С понедельника в некоторых городах Афганистана, в том числе в Кабуле, Герате, Газни и Мазари-Шарифе, проходят акции протеста в поддержку Фронта национального сопротивления в не подчинившейся талибам северной провинции Панджшер и против политики Пакистана, имеющего тесные контакты с радикалами.

Для разгона демонстраций боевики "Талибана" применяют насилие в отношении участников акций, а также препятствуют работе корреспондентов, операторов и фотографов, задерживая их и нанося им различные травмы. С осуждением действий талибов уже выступила Афганская ассоциация независимых журналистов.