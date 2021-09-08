Талибы запретили женщинам заниматься видами спорта, где одежда не соответствует шариату

Афганские женщины не смогут заниматься теми видами спорта, в которых их внешний вид не соответствует нормам шариата. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду заместитель главы комиссии по культуре захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" Ахмадулла Васик в интервью австралийскому телеканалу CBS.

"Мы живем в эпоху средств массовой информации, когда [занимающиеся спортом женщины] могут попасть на фотографии и видеозаписи, а затем люди будут это смотреть. Ислам и "Исламский эмират Афганистан" не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься спортом, в котором [некоторые части их тела] могут быть обнажены", - отметил Васик.

Комментируя возможное участие афганских спортсменок в матче по крикету в Австралии, собеседник телеканала подчеркнул, что "в крикете [женщины] могут столкнуться с ситуацией, когда их лицо и тело будут открыты, тогда как ислам не позволяет им так выглядеть". Он также добавил, что ислам позволяет женщинам выходить на улицу по мере необходимости, а спорт "необходимостью не считается".