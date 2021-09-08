Все удерживаемые в Азербайджане лица должны быть немедленно освобождены: глава Сената Польши

В рамках проходящей в Вене V Всемирной конференции глав парламентов председатель НС Армении Ален Симонян 8 сентября встретился со спикером Сената Польши Томашем Гродзким.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в ходе беседы было отмечено, что тесное сотрудничество в парламентском формате играет важную роль в обогащении повестки армяно-польских межгосударственных отношений и углублении существующих дружественных связей.

Ален Симонян проинформировал своего польского коллегу, что Армения ожидает от своих партнеров помощи в мирном и прочном урегулировании нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также политического давления на Азербайджан с целью немедленного освобождения военнопленных и мирных жителей.

В ответ Томаш Гродзкий отметил, что позиция Польши с самого начала заключалась в том, что все конфликты должны разрешаться мирным путем без жертв. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация должна быть урегулирована как можно скорее и все удерживаемые в Азербайджане лица должны быть немедленно освобождены.

Председатель НС Армении пригласил своего коллегу посетить Ереван с официальным визитом, в ходе которого будут обозначены форматы дальнейшего сотрудничества.