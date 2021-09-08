В центре обсуждения премьер-министров Армении и Грузии была повестка открытия эпохи мирного развития региона

В Тбилиси завершились армяно-грузинские переговоры на высоком уровне под совместным председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Премьер-министры двух стран встретились с представителями СМИ и выступили с заявлениями по итогам переговоров, которые приводятся ниже:

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили:

Господин премьер-министр, члены делегации, приветствую всех вас.

Приветствую моего друга, моего коллегу, премьер-министра Никола Пашиняна.

Для меня большая честь принимать его здесь, в Грузии. Еще раз поздравляю господина премьер-министра с победой на выборах. Это, конечно, прекрасная возможность для начала новой эпохи для Армении и армянского народа. Я ознакомился с новым видением господина премьер-министра, в котором основное внимание уделяется исключительно стабильному развитию его страны и процветанию армянского народа.

Конечно, война в Карабахе была тяжелым вызовом для нашего региона, но теперь, когда я ознакомился с новым видением господина премьер-министра, я уверен, что этот вызов превратится в новую возможность, способную принести процветание Армении и армянскому народу. Хочу также сказать, что мы, конечно, придаем огромное значение политической и экономической стабильности Армении, поскольку она напрямую связана со стабильностью нашей страны и региона в целом.

Следовательно, я бы охарактеризовал эту общую региональную цель в трех словах: мир, стабильность и процветание, и это связывает нас, все три страны региона.

Как вы знаете, Грузия всегда была сторонницей мирного сотрудничества и сосуществования на Южном Кавказе. И мы недавно доказали это на деле. Несколько месяцев назад у нас была возможность - а именно благодаря моему посредничеству и прямому участию и приверженности господина премьер-министра, а также благодаря усилиям президента Азербайджана - и мы, наши три страны и их лидеры, смогли достичь успеха в вопросе освобождения армянских военнопленных, чтобы они могли вернуться в свои дома, и предоставления Азербайджану важной документации, а именно - карт. Этот успешный прецедент укрепляет наш оптимизм.

Я заверил премьер-министра в полной приверженности Грузии продолжению активного посредничества в целях укрепления доверия, что очень важно для нас и является краеугольным камнем нашего дальнейшего сотрудничества. Мы открыты для новых идей относительно сотрудничества и для новых проектов. Конечно, мы обсудили вопросы, связанные с экономикой, торговлей, транспортом и коммуникациями, в том числе масштабные проекты, предложенные господином премьер-министром. Мы поговорили также о сферах туризма, энергетики, культуры, образования. Это вопросы, которые мы только что обсудили и вокруг которых у нас сложилось идеальное согласие.

Хочу отметить также, что у нашей страны очень интересный транзитный потенциал, о чем мы тоже говорили. Этот потенциал наших стран должен быть полностью реализован.

Учитывая многочисленные конфликты, которые в течение последних трех десятилетий существуют в нашем регионе и некоторые из которых до сих пор не урегулированы, наше общее видение и усилия должны быть направлены на постепенное превращение региона в место новых возможностей, развития и мира. Это должно быть нашим основным видением, и мы продолжим работать в этом направлении.

Еще раз благодарю господина премьер-министра за его визит. Для меня большая честь и радость принимать Вас.

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян:

Многоуважаемый господин премьер-министр,

В первую очередь хочу поблагодарить за теплый прием. Конечно, наши страны и народы связаны многовековой дружбой, и я должен продолжить мысль господина Гарибашвили: большая часть наших обсуждений, сегодняшних переговоров была посвящена повестке открытия эпохи мирного развития нашего региона, о чем я и представители нашей политической силы подробно говорили с нашим народом во время внеочередных выборов.

Да, мы взаимно констатируем, что, к сожалению, в нашем регионе существует множество нерешенных вопросов, конфликтов и угроз. Однако мы стараемся вести диалог и помогать друг другу, ориентируясь на имеющиеся возможности. Я считаю, что взаимная поддержка в использовании возможностей - это формула, которая сделает управление рисками более осуществимым и доступным для нас.

Должен еще раз поблагодарить господина Гарибашвили за его помощь в возвращении 15 армянских военнопленных в июне текущего года. В те дни, когда мы проводили обсуждения, мы, наверное, несколько десятков раз общались друг с другом по телефону, и это был период предвыборной кампании. Я даже в шутку говорю, что в те два дня я больше общался с премьер-министром Грузии, чем с нашими избирателями. Думаю, те два дня были очень важны также с точки зрения формирования нового уровня нашего личного взаимодействия, и сложившаяся в те дни атмосфера является очень хорошей основой для повышения продуктивности отношений между нашими странами и правительствами.

Мы договорились активизировать работу межправительственной комиссии в ближайшее время. Я уже говорил об этом и подчеркиваю, что, когда речь идет о наших отношениях, очень важно, чтобы наши страны демонстрировали свою приверженность демократии и демократическим ценностям, и это, думаю, также создает новые возможности для развития наших отношений.

Я представил премьер-министру Гарибашвили зафиксированные в программе правительства предложения по региональным вопросам, региональным решениям, те идеи, которые у нас есть и которые мы озвучили. Думаю, здесь тоже есть новые возможности, использование которых, еще не факт, но мы говорили о том, что, тем не менее, необходимо приложить усилия для использования этих возможностей.

Да, мы обсудили существующие транзитные возможности. При этом, речь идет не о транзитных возможностях Армении отдельно и Грузии отдельно. Мы обсудили, что мы можем сделать, чтобы взаимно увеличить потенциал друг друга. В этом контексте, вы знаете, сейчас осуществляются проекты в области энергетики, мы также обсуждаем программы в области транспортных коммуникаций, и надеюсь, что из возможных решений мы сможем найти наиболее эффективное

Должен констатировать, что наши специалисты сотрудничали и продолжают сотрудничать в контексте пандемии COVID-19. Здесь тоже мы выразили готовность совместно развивать наши возможности по борьбе с этим злом.

Конечно, важным фактором развития наших отношений является наличие сильной армянской общины в Грузии. Наша позиция заключается в том, что армяне Грузии, как полноправные граждане Грузии, должны продолжать служить, быть ключевым фактором стабильности, единства, развития Грузии, и это наша позиция, которую мы озвучиваем.

Я также должен поблагодарить правительство Грузии за все возможности, созданные для сохранения и развития идентичности армян Грузии. Это тема, которая нас объединяет, делает наши отношения более эффективными, более перспективными и стратегическими.

Мы обсудили множество вопросов, и, думаю, мои слова доказывает также длительность переговоров. Повестка дня нашего сотрудничества очень широкая, и важно отметить, что мы договорились больше сосредоточиться на результатах, чтобы наш политический диалог на высоком уровне в конкретных цифрах отражался в различных экономических областях.

Спасибо.