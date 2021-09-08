Узбекистан готов к развитию диалога с новым правительством Афганистана

Узбекистан приветствует формирование временного правительства в Афганистане и надеется на установление там межнационального согласия. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в среду заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства республики.

"Надеемся, что данное решение приведет к достижению широкого национального согласия, установлению устойчивого мира и стабильности в этой стране", - указывается в тексте. Отмечается, что Узбекистан готов "к развитию конструктивного диалога и практического взаимодействия с новыми государственными органами Афганистана".