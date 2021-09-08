Путин информировал Шарля Мишеля о шагах по реализации договорённостей по Нагорному Карабаху

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, в ходе беседы рассмотрена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. По просьбе Шарля Мишеля президент России информировал о предпринимаемых шагах по реализации положений трёхсторонних договорённостей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Также проведён обстоятельный обмен мнениями по событиям в Афганистане. С обеих сторон подчёркнута важность поддержания в стране гражданского мира и недопущения насилия, а также налаживания реального межафганского диалога ради обеспечения целостности афганского государства при учёте интересов всех групп населения. Выражена готовность к взаимодействию в целях стабилизации обстановки и предотвращения рисков распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности.

При обсуждении внутриукраинского кризиса акцентирована необходимость активизации переговоров между сторонами конфликта в целях реализации минского «Комплекса мер» 2015 года, являющегося безальтернативной основой урегулирования. Владимир Путин указал на то, что киевские власти упорно уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса. Также отмечен провокационный характер затеи украинского руководства с проведением так называемого «саммита» «Крымской платформы» при том, что вопрос возвращения Крыма в состав Российской Федерации окончательно закрыт ещё в марте 2014 года. В этой связи обращено внимание на тот факт, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей полуострова.