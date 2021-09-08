Премьер-министры Армении и Грузии выразили готовность к совместной борьбе с коронавирусом

Специалисты из Армении и Грузии достаточно активно сотрудничают и продолжают сотрудничать в борьбе с коронавирусом. Как сообщает Арменпресс, об этом на встрече с журналистами заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с официальным визитом в Грузии.

«Здесь мы выразили готовность совместно развивать наши возможности по борьбе с этим злом», - добавил премьер.

Коснувшись армяно-грузинских отношений, Никол Пашинян отметил, что наличие сильной армянской общины в Грузии является важным фактором развития отношений.

«Наша позиция заключается в том, что армяне Грузии, как полноправные граждане Грузии, должны продолжать служить, быть ключевым фактором стабильности, единства, развития Грузии, и это наша позиция, которую мы озвучиваем.

Я также должен поблагодарить правительство Грузии за все возможности, созданные для сохранения и развития самобытности армян Грузии. Это тема, которая нас объединяет, делает наши отношения более эффективными, более перспективными и стратегическими», - заключил Пашинян.