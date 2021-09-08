Пашинян и Гарибашвили обсудили транзитные возможности двух стран

Большая часть обсуждения находящегося с официальным визитом в Грузии премьер-министра Армении Никола Пашиняна и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили была посвящена повестке дня открытия эпохи мирного развития в регионе.

«Да, мы взаимно констатируем, что, к сожалению, в нашем регионе много нерешенных вопросов, конфликтов и угроз, но в нашем диалоге мы стараемся больше помогать друг другу, чтобы сосредоточиться на существующих возможностях. Думаю, что поддержка друг друга в использовании возможностей - это та самая формула, которая должна сделать управление рисками более доступным для нас», - как сообщает Арменпресс, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями СМИ.

Премьер-министр Армении поблагодарил грузинского коллегу за помощь в возвращении в июне 15 армянских пленных.

«В те дни, когда мы обсуждали, мы, наверное, несколько десятков раз общались друг с другом по телефону, и это был период предвыборной кампании. Я даже в шутку говорю, что за эти два дня я больше общался с премьер-министром Грузии, чем с нашими избирателями. Думаю, эти два дня были очень важны также с точки зрения формирования нового уровня нашего личного сотрудничества, и сложившаяся в те дни атмосфера является очень хорошей основой для того, чтобы отношения между нашими странами и правительствами имели более эффективную и более тесную логику», - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, с Гарибашвили достигнута договоренность об активизации в ближайшее время работы межправительственной комиссии.

«Я должен также подчеркнуть тот факт, что в плане наших отношений очень важно, чтобы наши страны продолжали демонстрировать свою приверженность демократии, демократическим процессам, и это, думаю, также создает новые возможности для развития наших отношений.

Тем не менее, я представил премьер-министру Гарибашвили зафиксированные в программе правительства предложения по региональным вопросам, региональным решениям, те идеи, которые у нас есть и которые мы озвучили. Думаю, здесь тоже есть новые возможности, использование которых, еще не факт, но мы говорили о том, что, тем не менее, необходимо приложить усилия для использования этих возможностей», - подчеркнул премьер.

Премьер-министр Армении также отметил, что были обсуждены транзитные возможности двух стран.

«При этом, речь идет не о транзитных возможностях отдельно взятой Армении и отдельно взятой Грузии. Мы обсудили, что мы можем сделать, чтобы взаимно увеличить потенциал друг друга. В этом контексте, вы знаете, сейчас осуществляются проекты в области энергетики, мы также обсуждаем программы в области транспортных коммуникаций, и надеюсь, что из возможных решений мы сможем найти наиболее эффективное», - заключил премьер-министр.